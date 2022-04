Sisma L'Aquila: Casellati, Pnrr contribuisce a ricostruzione

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Ricordare, a tredici anni di distanza, il devastante sisma che colpì l'Aquila e l'Abruzzo, è un dolore che si rinnova". Lo ha dichiarato il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel tredicesimo anniversario del terremoto dell'Aquila.

"Le 309 vittime sono un lutto che ci portiamo ancora dentro.

Gli oltre 1.600 feriti, i 100mila sfollati, e poi i danni, per diversi miliardi, alle strutture e al patrimonio artistico-culturale, sono un pensiero che negli anni non ci ha abbandonati. Così come - sottolinea - abbiamo ancora impresse le immagini di interi territori trasformati, in pochi secondi, in una nuvola di polvere, macerie e morte. Fu una tragedia enorme, ma mise in evidenza la tempra del popolo abruzzese, che non si scoraggiò iniziando da subito una ricostruzione purtroppo non ancora ultimata. Ho fiducia che l'importante stanziamento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza darà un decisivo contributo alla ricostruzione materiale ma anche alla rinascita economica e sociale di questi territori messi in ginocchio dal sisma e provati pesantemente anche dalla pandemia". (ANSA).