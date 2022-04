Sapienza prima in studi classici, altri 10 atenei in Top 50

(ANSA) - ROMA, 06 APR - La Sapienza di Roma è l'università al top del mondo per studi classici. La conferma arriva dalla classifica Qs che vede il primato dell'ateneo romano, in questo settore, per la terza volta. Altri 10 atenei sono nella Top 50: dai politecnici di Milano e Torino alla Federico II.

Complessivamente il sistema universitario italiano sale nelle valutazioni stilate nel Quacquarelli Symonds, che fornisce un'analisi comparativa delle prestazioni di 15.200 programmi universitari individuali di 1.543 università in 88 località del mondo.

In questa serie di classifiche, Qs include 56 università Italiane che ottengono 507 piazzamenti. L'Italia é la settima nazione al mondo per numero di posti in classifica e la seconda a pari merito con la Svezia per avere un primato mondiale, ottenuto da La Sapienza di Roma, in Classici e Storia Antica. E' anche la seconda a pari merito con la Francia per il numero di piazzamenti tra i top10 al mondo. L'Italia inoltre ha una media di posti in classifica per numero di Università di 9.1, appena superiore alla media dell'Unione europea di 8.7.

Tra le 56 università Italiane in classifica, ci sono quattro new entry: l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma Silvio d'Amico Arti dello spettacolo, l'Università della Calabria Fisica e astronomia, l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Medicina l'Università degli Studi "G.

d'Annunzio" Chieti-Pescara. Per quanto riguarda le università nel mondo, quelle statunitensi sono in testa in 28 delle 51 materie classificate.

L'Università di Harvard e il Mit rimangono gli atenei con le migliori prestazioni, classificandosi al primo posto in dodici materie. Tredici classifiche vedono in cima un'università britannica, con l'Università di Oxford in testa in sei di queste. (ANSA).