Parisi, scienza può avere un ruolo per costruire la pace

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Scienza e diplomazia possono essere una chiave per porre fine all'enorme tragedia della Guerra: a dirlo è stato il premio Nobel per la fisica 2021, Giorgio Parisi, intervenuto in apertura della XXII Conferenza Edoardo Amaldi sul Rischio nucleare e il controllo delle armi presso l'Accademia Nazionale dei Lincei a Roma. Negli anni '50 e '60 le conferenze di Pugwash "hanno svolto un ruolo utile nell'apertura dei canali di comunicazione durante un periodo di relazioni ufficiali e non ufficiali altrimenti tese", ha detto Parisi. Un ruolo analogo potrà averlo la serie di Conferenze Amaldi a Roma, ha aggiunto Parisi. (ANSA).