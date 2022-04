Def: Pil primo trimestre -0,5%, rischi ribasso su secondo

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Il Def prevede una contrazione del Pil italiano dello 0,5 per cento nel primo trimestre di quest'anno, "attribuibile principalmente a una contrazione del valore aggiunto dell'industria". Per il secondo trimestre si prevede "una moderata ripresa della crescita trimestrale del Pil, trainata principalmente dai servizi. Va tuttavia segnalato - si legge nella bozza del Documento - che nell'indagine Istat di marzo le aspettative delle imprese manifatturiere su ordinativi e produzione sono nettamente peggiorate, il che segnala rischi al ribasso per il secondo trimestre". (ANSA).