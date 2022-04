Ucraina: 'russi in centrale Zaporizhzhya minaccia sicurezza'

(ANSA) - ROMA, 05 APR - La presenza dei dipendenti della società nucleare russa Rosatom presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya rappresenta una minaccia per la sicurezza nucleare e dalle radiazioni. Lo ha affermato il capo di Energoatom Petro Kotin su uno dei canali tv, ripresi da Unian.

"I dipendenti della Rosatom sono alla stazione. Non è chiaro cosa stiano facendo lì. Sono estranei che non dovrebbero essere lì. E questa è una minaccia per la sicurezza nucleare e dalle radiazioni della struttura stessa", ha detto Kotin.

Secondo lui, a causa dell'occupazione della stazione da parte delle truppe russe, è impossibile garantire il funzionamento sicuro della centrale nucleare.

"La stazione è sotto occupazione. Naturalmente, tutti i lavoratori sono di cattivo umore e sono sotto pressione. Vanno a lavorare sotto la canna delle armi degli occupanti", ha detto Kotin. (ANSA).