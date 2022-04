Cina non condanna ma chiede indagine indipendente su Bucha

(ANSA) - WASHINGTON, 05 APR - L'inviato della Cina al Consiglio di sicurezza dell'Onu, Zhang Jun, non ha condannato la Russia per gli orrori di Bucha ma ha chiesto un'indagine indipendente.

Zhang ha detto che "le immagini da Bucha sono inquietanti ma i fatti devono essere stabiliti da un'indagine indipendente.

Le questioni umanitarie non devono essere strumentalizzate".

(ANSA).