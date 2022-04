Schmidt, le Gallerie degli Uffizi quinto museo al mondo

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Secondo la classifica di Art News Paper e Giornale dell'Arte, nel 2021 "le Gallerie degli Uffizi sono al quinto posto come numero di visitatori tra tutti i musei del mondo, prima del National Art di Washington e dell'Ermitage di San Pietroburgo". Lo sottolinea all'ANSA il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. "Per noi un fatto positivo senza precedenti ancora di più se si considera che in Italia i musei sono stati sostanzialmente chiusi per 4 mesi da novembre ad aprile 2021". Questi i top five: Louvre, Museo Russo S.Pietroburgo, Multimedia Art Mosca, Met New York, Uffizi.

