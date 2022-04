Petrolio: in rialzo,ma Wti resta sotto 100 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Quotazioni del petrolio in rialzo in avvio di settimana anche se il prezzo del greggio del Texas resta sotto i 100 dollari al barile e passa di mano a 99,8 dollari al barile (+0,5%). Intonazione al rialzo anche per il Brent a quota 105,04 dollari (+0,62%). Il prezzo del greggio del Texas era tornato sotto la soglia dei 100 dollari venerdì scorso,dopo l'annuncio degli Usa dell'intenzione di rilasciare parte delle riserve. (ANSA).