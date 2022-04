Grammy, ai Silk Sonic il premio per la canzone dell'anno

(ANSA) - NEW YORK, 03 APR - Al superduo r&b Silk Sonic va il primo Grammy importante della serata a Las Vegas: 'Leave the Door Open' ha vinto come canzone dell'anno, dopo avere sfondato al primo posto della classifica dei 100 singoli più hot di Billboard.

Il premio è andato a Bruno Mars e Anderson Paak, assieme a Christopher Brody Brown e Dernst Emile II, conosciuto come D'Mile e che ha dedicato la vittoria alla madre morta la scorsa settimana. (ANSA).