Grammy, ai Foo Fighters tre premi del rock

(ANSA) - NEW YORK, 03 APR - I Foo Fighters hanno fatto piazza pulita delle categorie del rock, dopo la morte del batterista Taylor Hawkins. La band ha vinto per la migliore performance rock, la migliore canzone rock e il migliore album rock per 'Medicine at Midnight'.

I premi sono stati annunciati a Las Vegas una settimana dopo la morte di Hawkins mentre la band era in tournee in Sud America. I Foo Fighters dovevano cantare ai Grammy, ma hanno cancellato l'apparizione dopo la perdita del loro batterista.

