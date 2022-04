Brasile: uso improprio voce, Veloso farà causa a Bolsonaro

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 04 APR - Il noto cantante brasiliano, Caetano Veloso, farà causa al presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro: secondo le informazioni dell'editorialista del sito Metropoles, Guilherme Amado, il motivo è legato all'uso improprio della sua voce in una pubblicazione su internet di Bolsonaro fatta questo fine settimana per promuovere gli investimenti del suo governo nel settore della protezione civile.

Su Instagram, l'artista - che non nasconde la sua opposizione al leader di destra - è apparso come se promuovesse azioni di governo con il brano 'Andar com fé' (Andare con fede), di Gilberto Gil, nella versione registrata da Gil e Caetano.

Secondo l'avvocato che rappresenta Caetano, Caio Mariano, "i politici di qualsiasi partito devono capire che Internet non è terra di nessuno e che non possono utilizzare musica protetta da copyright senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti".

(ANSA).