Ucraina, esercito Kiev: diminuita intensità attacchi russi

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Il nemico continua a effettuare sistematici attacchi missilistici e aerei con armi ad alta precisione su obiettivi militari e civili, ma l'intensità è diminuita". Lo dichiara lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel quotidiano report.

"Ulteriori unità nemiche - si legge - si stanno preparando a prendere parte alle ostilità sul territorio dell'Ucraina. Si prevede la creazione di battaglioni 'volontari' di residenti dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina e mercenari".

Secondo lo Stato maggiore ucraino, "nella Slobozhanshchyna il nemico continua a bloccare parzialmente la città di Kharkiv e bombarda le aree residenziali e industriali della città con sistemi di artiglieria di vario tipo, l'intensità dei bombardamenti è diminuita, le unità delle forze di occupazione si stanno raggruppando, probabilmente per continuare le operazioni attive nella direzione di Izium". "Nella direzione di Donetsk - prosegue il report - il nemico ha continuato a sparare su alcune unità delle Forze armate ucraine e a condurre operazioni d'assalto in alcune aree. Gli sforzi principali degli occupanti si sono concentrati sugli insediamenti di Rubizhne e Popasna, sulla preparazione per l'attacco a Severodonetsk, sull'ottenimento del pieno controllo di Mariupol, nonché sull'accesso a Vugledar e Marinka". (ANSA).