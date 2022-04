Ucraina: Kiev, oggi 7 corridoi umanitari, anche da Mariupol

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Sette corridoi umanitari, incluso un nuovo tentativo per evacuare i civili da Mariupol, sono previsti per oggi in Ucraina. Lo ha detto il vice primo ministro dell'Ucraina Iryna Vereshchuk. Il corridoio di Mariupol prevede sia il trasporto privato sia autobus , ha detto Vereshchuk.

(ANSA).