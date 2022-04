Tenta uccidere 16enne conosciuta sui social,arrestato

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri sono intervenuti in un noto bed & breakfast nel centro storico di Civitavecchia, allertati dai genitori di una sedicenne. La ragazza è stata trovata aggrappata alla ringhiera mentre l'uomo, un 32enne, stava provando a sollevarla per farla precipitare. L'uomo alla vista dei Carabinieri ha lasciato libera la ragazza. I militari hanno quindi arrestato il 32enne per tentato omicidio. I due si erano conosciuti sui social e avevano deciso di passare insieme il weekend. L'arrestato è un pugile amatoriale. (ANSA).