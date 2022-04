Meloni, partiti c.destra dicano se priorità è frenare FdI

(ANSA) - BARI, 01 APR - "Sono gli altri" partiti della coalizione "che devono dire se per loro la priorità è far vincere il centrodestra o piuttosto frenare la crescita di Fratelli d'Italia". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, rispondendo a Bari ai giornalisti che le chiedevano se alle amministrative il centrodestra sarà unito. "Sicuramente FdI c'è - ha precisato Meloni - nel senso che noi stiamo lealmente sostenendo tutti i sindaci uscenti del centrodestra, stiamo dando il via libera dove ci sono proposte serie e credibili che vengono portate avanti. Per noi far vincere il centrodestra è sempre un priorità". (ANSA).