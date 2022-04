Istat: a febbraio import extra Ue di energia +228,2% annuo

(ANSA) - ROMA, 01 APR - A febbraio 2022 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un aumento su base mensile più ampio per le importazioni (+9,8%) rispetto alle esportazioni (+1,9%). Dal lato dell'import, la crescita congiunturale è determinata principalmente dall'energia (+23,7%). Lo indica l'Istat diffondendo i dati sul commercio estero extra Ue. Su base annua l'export cresce del 21,0%, mentre l'import del 69,5%, sulla spinta "eccezionalmente elevata" per l'energia (+228,2%). (ANSA).