Csm: Perantoni,lunedì vediamo Cartabia,martedì via a voto

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Martedì prossimo finalmente la commissione sarà in grado di iniziare a votare il testo di riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura. Abbiamo infatti i pareri del governo su 11 proposte emendative presentate dai gruppi al testo approvato in Consiglio dei ministri. Lunedì mattina vedremo di nuovo la ministra Cartabia, è evidente che occorre ancora un supplemento di impegno da parte di tutti per risolvere le criticità aperte e per chiudere rapidamente il lavoro in commissione: l'approdo in aula è previsto per il 19 e non sono pensabili ulteriori rinvii." Lo afferma il presidente della commissione giustizia della Camera Mario Perantoni, presidente deputato del Movimento cinque Stelle. (ANSA).