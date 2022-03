Petrolio: Opec+ conferma piano, modesto rialzo produzione

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - L'Opec+, che include anche la Russia, conferma la strategia di aumenti graduali e modesti della produzione di greggio nonostante la forte pressione sui prezzi innescata dall'invasione della Russia in Ucraina. L'Opec e i suoi alleati hanno concordato di incrementare la produzione di petrolio solo di 432.000 barili al giorno, attenendosi quindi al piano già prestabilito mesi fa in vista della ripresa post-Covid. La prossima riunione è in programma il 5 maggio. (ANSA).