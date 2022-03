Draghi, cambio toni in Putin, ma cauto in interpretazione

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Se Putin ha cambiato atteggiamento da quando è iniziata la guerra? La risposta è complessa. Credo di aver notato un cambiamento, ma sono cauto nell'interpretazione" di questi "segni perché la situazione è in evoluzione. Credo di aver notato un cambiamento nei toni, ma non potrei dire se sia vero, in una telefonata di 40 minuti è difficile capire". Lo ha detto il premier Mario Draghi alla conferenza alla Stampa Estera. Ad un giornalista che gli ha chiesto se durante la chiamata di ieri Putin gli sia sembrato non bene informato ha risposto: "Non si capisce da una telefonata". (ANSA).