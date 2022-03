Ucraina: Gb frena su possibile ruolo garante neutralità

(ANSA) - LONDRA, 30 MAR - Il vicepremier britannico Dominic Raab si mostra piuttosto cauto sull'eventualità che il Regno Unito diventi un Paese garante della neutralità e quindi della sicurezza dell'Ucraina (sul modello dell'articolo 5 della Nato) nell'ambito di un accordo di pace fra Kiev e Mosca.

"Dipenderebbe da cosa esattamente comporta - ha sottolineato - siamo stati molto chiari sul fatto che non vogliamo impegnarci in uno scontro militare diretto con la Russia". Raab ha aggiunto che Londra è pronta a valutare le richieste del presidente Volodymyr Zelensky ma ricorda che l'Ucraina non è un Paese membro della Nato e quindi Londra non è tenuta a replicare gli impegni di mutua assistenza vigenti fra i membri dell'Alleanza atlantica.

Il vicepremier ha ribadito lo scetticismo del suo governo rispetto all'annunciata riduzione dell'impegno militare sul campo da parte del Cremlino e affermato che le sanzioni britanniche contro Mosca rimarranno in vigore fino al ritiro dall'Ucraina delle truppe russe. (ANSA).