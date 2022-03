Russia, con Cina una voce sola sulla politica estera

(V. 'Afghanistan: Lavrov in Cina per riunione...' delle 4:04) (ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo cinese Wang Yi hanno concordato di "rafforzare il coordinamento politico estero" bilaterale e di "ampliare i contatti bilaterali e multilaterali": lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo in un comunicato dopo l'incontro odierno tra i due ministri a Tunxi, in Cina. Lo riporta Interfax. "Sullo sfondo di una complicata situazione internazionale, Russia e Cina continuano a rafforzare i partner strategici e a parlare con una sola voce negli affari globali", si legge inoltre nella nota. (ANSA).