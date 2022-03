Peste suina: ok Senato a dl con 176 sì

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Con 176 voti favorevoli, 3 contrari e 21 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato il ddl di conversione in legge del decreto recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana. Il provvedimento, in scadenza il 18 aprile, passa ora all'esame della Camera. (ANSA).