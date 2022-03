Israele: Abu Mazen condanna attentato a Bnei Brak

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 MAR - Il presidente Abu Mazen ha condannato l'attentato di ieri a Bnei Brak (Tel Aviv) in cui un palestinese giunto dalla Cisgiordania ha ucciso cinque persone.

"L'uccisione di civili palestinesi ed israeliani - ha affermato, secondo la agenzia di stampa Wafa - può solo deteriorare ulteriormente la situazione, specialmente alla vigilia del santo mese del Ramadan e delle festività cristiane ed ebraiche". Ha anche messo in guardia da possibili attacchi di ritorsione contro palestinesi da parte di coloni. "Il ciclo di violenze - ha concluso - conferma che una pace durevole e comprensiva è la via più breve per la sicurezza e la stabilità". (ANSAmed).