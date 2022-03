Covid: Usa, Biden oggi riceve la quarta dose del vaccino

(ANSA) - WASHINGTON, 30 MAR - Il presidente americano Joe Biden riceverà la sua quarta dose di vaccino contro il coronavirus oggi dopo il via libera della Fda al richiamo per gli over 50. Lo riferisce la Cnn. Il presidente, che tra qualche ora farà un punto sulla situazione della pandemia negli Stati Uniti, aveva ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid a settembre. (ANSA).