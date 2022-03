M5s:Conte,non siamo partito slogan e promesse irrealizzabili

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Ieri vi ho anticipato questi due progetti discussi con Beppe. Uno sull'Iva che girerò al Comitato economico per contrastare l'evasione e per intervenire sulla circolazione del contante. L'altro, che ci suggerisce Beppe, e lo anticipo al Comitato per la transizione digitale, è un progetto che consente di disporre meglio dei nostri dati personali e valorizzate meglio quello che definisco il "diritto di autodeterminazione informativa". Così Giuseppe Conte nell'introduzione della seconda giornata di lavori della riunione plenaria dei comitati M5S.

"Ora - ha detto Conte - è necessario mettere a sistema e organizzare il lavoro di proposta uscito dalla giornata di ieri.

Dobbiamo definire percorso. È importante capire la sostenibilità e lo sforzo finanziario richiesto per i progetti che presentiamo e che stiamo vagliando: non saremo mai il partito degli slogan e delle promesse irrealizzabili, ma una forza politica seria e responsabile. Grande attenzione va data alla platea dei destinatari dei progetti: dobbiamo ragionare anche per fasce, con pacchetti di proposte ad hoc per giovani, anziani, per fasce e segmenti sociali con esigenze specifiche". . (ANSA).