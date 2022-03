Brasile, Bolsonaro licenzia il ceo di Petrobras

(ANSA) - BRASILIA, 28 MAR - Prima vittima illustre dei rincari dei prezzi del petrolio in Brasile: il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha infatti licenziato il Ceo del mega-gruppo petrolifero statale Petrobras, Joaquim Silva e Luna.

La decisione è stata assunta dopo le forti proteste contro la compagnia per i forti aumenti dei prezzi del carburante. Il licenziamento, annunciato dai media, è stato confermato dal ministero dell'Energia, che ha proposto all'economista Adriano Pires, specializzato in gas e petrolio, di sostituire Silva e Luna alla guida di Petrobras. (ANSA).