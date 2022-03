Oscar: Will Smith migliore attore protagonista

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Will Smith ha vinto l'Oscar come migliore attore protagonista per il film King Richard - Una famiglia vincente.

Gli altri nominati: Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (Il potere del cane), Andrew Garfield (tick, tick...Boom!) e Denzel Washington (Macbeth).