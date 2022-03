Oscar: vince Drive my car, Sorrentino non c'è la fa

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Drive my car (Giappone) ha vinto l'Oscar come miglior film internazionale. E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino non ce l'ha fatta. Drive my car di Ryûsuke Hamaguchi, presentato al festival di Cannes dove ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura, è candidato anche nella categoria miglior film. Gli altri nominati erano Flee (Danimarca), Lunana - Il villaggio alla fine del mondo e La persona peggiore del mondo (Norvegia) . (ANSA).