Oscar: Coda è il miglior film

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Coda - I segni del cuore della regista Sian Heder ha vinto l'Oscar per il miglior film 2022 .

Una vittoria storia per il film è interpretato nel linguaggio dei segni. Gli altri nominati; Belfast, Don't look up, Drive my car, Dune, King Richard - Una famiglia vincente, Licorice Pizza, La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, Il potere del cane e West Side Story. (ANSA).