Oscar: Ariana DeBose migliore attrice non protagonista

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Ariana DeBose per West Side Story ha vinto l'Oscar come migliore attrice non protagonista per il film di Steven Spielberg. Le altre nominate erano Jessie Buckley (La figlia Oscura), Judi Dench (Belfast), Kristen Dunst (Il potere del cane) e Aunjanue Ellis (King Richard). (ANSA).