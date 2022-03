Braccio meccanico urta cavo alta tensione, muore operaio

(ANSA) - LECCE, 28 MAR - Un operaio di 30 anni, Antony Turnone, di Martina Franca, è morto folgorato dopo che il braccio meccanico che stava manovrando per spostare alcuni container ha toccato un cavo dell'alta tensione. Il giovane è deceduto all'arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto in un impianto fotovoltaico di San Donato, in Salento, dove il giovane stava lavorando per conto di una ditta. (ANSA).