++ L'Italia è fuori dagli Oscar ++

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - L'Italia è fuori dalla notte degli Oscar. Nessuno dei tre italiani candidati si è aggiudicato la statuetta, a cominciare da Paolo Sorrentino che era in gara con E' stata la mano di Dio per il film internazionale (vinto dal giapponese Drive my car, favorito dalla viglia per stessa ammissione del regista italiano). Niente da fare per Massimo Cantini Parrini candidato per i costumi di Cyrano (la statuetta l'ha vinta Jenny Beavan per Crudelia) nè per Enrico Casarosa candidato per il miglior film d'animazione con Luca (premio vinto dal favorito Encanto). (ANSA).