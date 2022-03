Ucraina, Zelensky: non salveremo Mariupol senza tank e aerei

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "E' impossibile salvare Mariupol senza altri tank e aerei": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un nuovo video in cui torna a chiedere aiuti militari all'Occidente.

"L'Ucraina - ha spiegato - non può abbattere i missili russi con fucili e mitra". E ha denunciato la lentezza nelle forniture al suo Paese. "Chi guida la comunità euro-atlantica? E' ancora Mosca, attraverso l'intimidazione?", si è chiesto polemicamente.

(ANSA).