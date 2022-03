Tennis: Miami, Sonego eliminato al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Lorenzo Sonego esce subito dal torneo Atp di Miami. Il 26enne torinese, n.21 del ranking e 19 del seeding (bye al primo turno), è stato eliminato al secondo turno dal 29enne americano di origini ucraine Denis Kudla (n.84) in 3-6 7-6(7-5) 6-4. Dopo il ko di Sonego e il ritiro di Matteo Berrettini, gli azzurri ancora in tabellone restano Jannik Sinner e Fabio Fognini, che domani sfideranno al terzo turno rispettivamente lo spagnolo Pablo Carreno Busta e l'australiano Nick Kyrgios.

Iga Swiatek sarà la nuova numero 1 mondiale del tennis femminile, dopo la vittoria per 6-2 6-0 sulla svizzera Viktorija Golubic (n.42) nel secondo turno del torneo Wta di Miami. Prima polacca nella storia a salire sul trono del circuito femminile del tennis, la Swiatek non può più essere superata dalle sue rivali indipendentemente dal suo percorso in Florida. Stasera nel terzo turno a Miami l'azzurra Lucia Bronzetti sfiderà la russa Anna Kalinskaya. (ANSA).