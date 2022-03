E' morto l'attore Gianni Cavina

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - E' morto questa notte a Bologna, all'età di 81 anni, l'attore Gianni Cavina. A darne notizia all'ANSA è il regista Pupi Avati, che ha diretto Cavina in numerosi film tra cui l'inedito 'Dante', atteso in sala a settembre.

Nato a Bologna 81 anni fa, malato da tempo, Cavina aveva vinto nel 1997 il Nastro d'argento per la sua interpretazione in 'Festival' di Avati. (ANSA).