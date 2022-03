Ucraina: Zelensky, 'grazie a Ue per sanzioni, ma tardive'

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato i membri del Consiglio europeo per aver imposto sanzioni alla Russia, aggiungendo però che è stato fatto "un po' tardi".

In un messaggio pubblicato su Facebook in tarda serata e riportato dalla Cnn, Zelensky ha affermato che se le sanzioni fossero state preventive ci sarebbe stata una possibilità che la Russia non entrasse in guerra. "Avete bloccato il Nord Stream 2.

Ve ne siamo grati. Ma è stato fatto un po' tardi. Perché se fosse stato fatto in tempo, la Russia non avrebbe creato una crisi del gas. Almeno ci sarebbe stata una possibilità", ha detto il presidente ucraino.

Zelensky ha poi invitato il primo ministro ungherese Viktor Orban a "prendere una decisione" sui suoi rapporti con la Russia. "Esiti a decidere se imporre sanzioni o no? Esiti a decidere se far passare le armi o no? Esiti a decidere se commerciare con la Russia o no? Non c'è tempo per esitare. È tempo di decidere", ha scritto Zelensky. (ANSA).