Ucraina: Castellone, su 2% spese Difesa importante Def non odg

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Noi non abbiamo presentato come maggioranza in Senato un ordine del giorno che aumenta le spese militari, come è avvenuto alla Camera; l'opposizione ha fatto il passo di presentare lo stesso ordine del giorno, e lì ogni forza politica farà la sua scelta. Però io vorrei far notare che si tratta di un impegno che si chiede al governo; ma gli ordini del giorno non sono un decreto, non sono una legge, quindi poi tutta la discussione avverrà nei punti successivi. Io credo che il prossimo momento di discussione sarà il Documento di Economia e Finanza dove verranno stanziate le risorse". Lo ha detto la capogruppo di M5s in Senato Maria Castellone, parlando a Radio Anch'io, a proposito dell'odg di Fdi che prevede l'aumento delle spese per la Difesa del 2%, e che Castellone ribadisce che il suo gruppo non voterà. (SEGUE)