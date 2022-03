Rolling Stones, esce il 13 maggio Live At The El Mocambo

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Due leggendarie e segrete performance attese dai fan da oltre 40 anni. I Rolling Stones annunciano per il 13 maggio l'arrivo dell'album "Live At The El Mocambo", la prima uscita ufficiale dei due famosi concerti del gruppo nel piccolo club (solo 300 posti) di Toronto nel marzo 1977. Per l'occasione venne indetto un concorso radiofonico il cui premio erano i biglietti per assistere agli show dei canadesi April Wine, che avrebbero avuto come support act una band sconosciuta, i Cockroaches. E quest'ultimi si rivelarono essere i Rolling Stones... In quelle serate, naturalmente, furono gli April Wine l'opening band, e fu così che gli Stones tornarono indietro negli anni ai tempi delle prime incredibili serate nei club.

Tutto questo nel mezzo dell'intensa attenzione da parte della stampa dell'epoca nei confronti di Keith Richards e dei suoi problemi con la dipendenza dalla droga. Contro ogni previsione, la band sfoderò due serate indimenticabili di cui si parla ancora oggi a Toronto e nella leggendaria storia dei Rolling Stones. L'album sarà disponibile in doppio CD, 4LP (Black Vinyl), 4LP (Neon Vinyl) e digitale. Conterrà il set completo dello spettacolo del 5 marzo '77, più tre bonus track tratte dal concerto del 4 marzo '77, il tutto con nuovo missaggio a cura di Bob Clearmountain. Solo quattro brani (la El Mocambo Side) tratti da quelle esibizioni dal vivo furono inseriti in Love You Live, l'album uscito nel settembre del 1977 che conteneva per lo più tracce registrate nei tour della band del 1975 e del '76; l'intero set all'El Mocambo non è mai stato pubblicato prima d'ora. Mentre i Rolling Stones si preparano per le celebrazioni del loro 60/o anniversario, Live At The El Mocambo è ora disponibile per il preordine. L'uscita dell'album viene anticipata da due brani: "It's Only Rock 'N' Roll" e "Rip This Joint", disponibili su tutte le piattaforme digitali. La setlist comprendeva una grande varietà di brani, da "Mannish Boy" di Muddy Waters e "Crackin' Up" di Bo Diddley ai loro grandi classici come "Let's Spend The Night Together" e "Tumbling Dice", per poi tornare al blues con "Worried Life Blues" di Big Maceo e "Little Red Rooster" di Willie Dixon. (ANSA).