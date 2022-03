Musica: Elton John, 75 anni e non dimostrarli

(ANSA-AFP) - LONDRA, 25 MAR - La rockstar britannica Elton John compie oggi 75 anni e giura di continuare a fare musica, anche mentre gira il mondo per l'ultima volta. Reginald Kenneth Dwight è un pilastro della scena musicale dagli anni '70, con successi come "Crocodile Rock", "Candle in the Wind" e "Rocketman". Nominato cavaliere dalla Regina Elisabetta II nel 1998, Sir Elton ha condotto una campagna di alto profilo per la ricerca contro l'HIV/AIDS, raccogliendo milioni di sterline per le associazioni di beneficenza, e definisce i 75 anni una "pietra miliare". "Troverò sicuramente il tempo oggi per fare un bilancio e ringraziare la mia buona stella per la mia meravigliosa famiglia, gli amici e la carriera", dice. "Mi sento incredibilmente fortunato che a 75 anni amo ancora così tanto quello che faccio - sono ancora così pieno di energia per la musica ed eccitato di poter suonare, ascoltare e parlare di questo ogni singolo giorno". Elton John ha venduto più di 300 milioni di dischi in tutto il mondo, e ha ottenuto il suo primo singolo numero uno nel Regno Unito in 16 anni il mese scorso con "Cold Heart", con la cantante Dua Lipa. Dal 2018 è impegnato nel tour "Farewell Yellow Brick Road" - più di 300 concerti in tutto il mondo - rimarcando che "l'emozione di suonare dal vivo è incredibile come lo era 50 anni fa". Ma ha aggiunto: "Ho così tanto da trasmettere alla nuova generazione di fan e artisti, e sono determinato a continuare a restituire all'industria che mi ha dato così tanto." Per celebrare il suo compleanno, sta rilasciando una versione rimasterizzata in digitale del suo album "Diamonds: The Ultimate Greatest Hits" sulle piattaforme di streaming per la prima volta. Questo fine settimana, suo marito David Furnish condurrà la 30/a edizione degli Elton John Aids Foundation Academy Awards. (ANSA).