Mattarella, giustizia efficace condizione per successo Pnrr

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Siamo nella fase in cui troveranno piena applicazione le riforme approvate dal Parlamento nell'anno appena concluso e l'avvocatura è chiamata a svolgere in essa un ruolo centrale, con lo spirito di collaborazione e servizio al Paese che ha contraddistinto la sua attività durante l'emergenza pandemica". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense, sottolineando che "l'amministrazione della giustizia, efficace e tempestiva, è una condizione essenziale per il successo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". (ANSA).