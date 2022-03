Generali: in piano Awakening the Lion 4,2 miliardi di utili

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Si chiama 'Awakening the Lion', svegliare il leone, il programma della lista di candidati del gruppo Caltagirone per Generali che punta a utili a circa 4,2 miliardi nel 2024, una generazione di cassa cumulata per circa 9,5-10,5 miliardi nel periodo 2022-2024, circa 1,5-1,6 miliardi di investimenti in trasformazione digitale e tecnologica, a un obiettivo di riduzione costi annui fino a 0,6 miliardi, alla massimizzazione della disponibilità di cassa per attività di M&A fino a circa 7 miliardi. Conferma i dividendi previsti dall'Investor Day del 15 dicembre nel piano presentato dal ceo Philippe Donnet per il triennio e il riacquisto azioni.

Il programma, che viene presentato alla comunità finanziaria e alla stampa, prevede cinque linee di intervento: la razionalizzazione delle presenza geografica, l'efficientamento dei costi centrali ed amministrativi, migliorare le performance operative nei singoli paesi, investimenti in tech e data analytics, focalizzazione su operazioni di M&A.

Critiche vengono poi espresse al piano presentato dal Cda perchè - spiega la nota diffusa dalla lista di Caltagirone - "non cambia rotta al declino della compagnia" e "non focalizza sulle principali debolezze della compagnia". Inoltre - viene aggiunto - "la governance attuale impedisce la crescita della compagnia e la massima creazione di valore di valore per tutti gli azionisti". (ANSA).