Ucraina: Conte, Papa è bussola, ora soluzione diplomatica

(ANSA) - RICCIONE, 24 MAR - "Oggi più che mai è giunto il momento di coronare il percorso di pace e la necessaria soluzione diplomatica per il conflitto in Ucraina. Dobbiamo chiederci se l'auspicio di pace che abbiamo sentito questa mattina dal Papa è una bussola che deve guidare l'azione. Io dico fermamente di sì". Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenuto, in videocollegamento, con il 17/o Congresso nazionale dell'Anpi.

"Credo - ha argomentato - che il necessario supporto per garantire la difesa al popolo ucraino non debba farci perdere i 'se'. Non dobbiamo cedere alla paura di una prossima aggressione russa, ma lavorare a un percorso diplomatico". (ANSA).