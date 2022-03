Dl Ucraina:Odg FdI chiede impegno a spesa Difesa fino 2% Pil

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Con un ordine del giorno al dl Ucraina all'esame delle commissioni Esteri e Difesa del Senato, Fratelli d'Italia chiede al Governo un impegno "a dare seguito all'ordine del giorno approvato a maggioranza alla Camera dei Deputati lo scorso 16 marzo nonché alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio, in merito alla necessità di incrementare le spese per la Difesa puntando al raggiungimento dell'obiettivo del 2 per cento del PIL". Lo si apprende da fonti di FdI. (ANSA).