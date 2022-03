Ucraina: Nyt, domani sanzioni Biden a centinaia membri Duma

(ANSA) - WASHINGTON, 23 MAR - Il presidente americano Joe Biden imporrà nuove sanzioni a oltre 300 membri della Duma, la Camera bassa del parlamento russo. Lo riferiscono al New York Times fonti informate sull'annuncio delle nuove misure contro Mosca previsto per giovedì, quando il presidente americano si troverà a Bruxelles per partecipare al vertice della Nato, all'incontro con i leader del G7 e al Consiglio europeo sull'Ucraina.

Le sanzioni, riferiscono le fonti, saranno annunciate in coordinamento con l'Unione Europea e i leader del G7. (ANSA).