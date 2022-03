Ucraina: Draghi ringrazia parlamentari, 'sostegno prezioso'

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Durante le repliche alla Camera, in vista del Consiglio Ue, il premier Mario Draghi ha ringraziato "tutti" i parlamentari "che hanno preso la parola" durante il dibattito, "per il sostegno espresso al governo. Un sostegno che ci sarà molto prezioso in vista del consiglio europeo e anche del vertice Nato", ha detto il presidente del Consiglio. (ANSA).