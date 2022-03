Ucraina: Draghi e ministri da Mattarella in vista Consiglio Ue

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles - si legge in una nota diffusa dal Colle - ha ricevuto oggi al Quirinale, nel corso della tradizionale colazione di lavoro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Garofoli e il Sottosegretario di Stato agli Affari Europei, Vincenzo Amendola. (ANSA).