Ucraina: Cartabia, impegno per prevenire infiltrazioni clan

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Il Governo è consapevole che ogni situazione di conflitto armato può costituire un'occasione per aprire un varco pericoloso agli affari criminali delle mafie, che potrebbero cercare di sfruttare le vulnerabilità del mercato e cercare di acquisire vantaggi nel traffico illecito di armi.

Ed è per questo che rinnovo l'impegno mio personale e del Governo a porre in essere tutte le iniziative che si rendano necessarie ad assistere e rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle mafie e ai loro molteplici e mutevoli interessi".

Lo ha detto al question time la ministra Marta Cartabia, rispondendo a un'interrogazione di Eugenio Saitta (M5S), su come il governo intenda contrastare con la guerra in corso le infiltrazioni della criminalità organizzata con riferimento ai mercati dell'approvvigionamento delle materie prime e delle armi (ANSA).