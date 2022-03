Fonti difesa Usa, russi a Mariupol ma città resiste

(ANSA) - WASHINGTON, 23 MAR - Forze russe sono entrate a Mariupol, tra queste ci sono anche separatisti del Donbass. Lo riferisce una fonte della difesa americana sottolineando che "gli ucraini stanno lottando molto duramente per non far cadere la città" nelle mani di Mosca.

Il funzionario ha riferito inoltre che gli Stati Uniti hanno "constatato attività navale russa nel Mar Nero ma questo non significa che un attacco con mezzi anfibi contro Odessa sia imminente". (ANSA).