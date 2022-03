Ucraina: Salvini,quando si parla di armi non sono mai felice

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Credo che la telefonata tra il Santo Padre e Zelensky sia la chiave. L'uomo di governo che sta lavorando di più per la pace è il Santo Padre. Quando sento parlare di armi non sono mai felice". Così Matteo Salvini al termine dell'intervento di Zelensky a Montecitorio parlando della guerra in Ucraina. (ANSA).