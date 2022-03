Spagna:manifestanti bloccano ingressi al porto di Barcellona

(ANSA) - MADRID, 22 MAR - Manifestanti che partecipano alle proteste di autotrasportatori in Spagna per il caro-carburanti stanno bloccando da stamane con picchetti punti di accesso al porto di Barcellona, una situazione che sta provocando rallentamenti delle operazioni di carico e scarico di merci. Lo riportano media iberici. Secondo quanto afferma l'agenzia di stampa Efe, la maggior parte dei camionisti che arrivano nei pressi del porto stanno desistendo dall'entrarci per caricare i mezzi.

Da quando è iniziata la protesta, ormai nove giorni fa, le manifestazioni dei camionisti hanno provocato diversi disagi per la distribuzione di prodotti. I movimenti che sostengono lo sciopero puntano a strappare accordi con il governo per ridurre l'impatto del caro-carburanti. (ANSA).